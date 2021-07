Si è svolto ieri (giovedì 15 luglio) a Fasano, l’incontro tra i coordinatori ed i rappresentati provinciali della coalizione di centrodestra: hanno partecipato il consigliere regionale Luigi Caroli in rappresentanza di Fratelli d’Italia, il senatore Vittorio Zizza per la Lega, la coordinatrice provinciale Laura De Mola per Forza Italia ed il coordinatore provinciale Claudio Niccoli per Idea.

“Il momento di confronto – si legge nella nota diramata poco fa alla stampa – è stato utile per rafforzare, ancora una volta, l’unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche alcuni comuni della provincia di Brindisi, tra cui proprio Fasano. È stato valutato il lavoro sino ad ora svolto dalle segreterie locali nei comuni di tutta la provincia e, proprio in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo ottobre, si mira a rafforzare ulteriormente la coalizione in quei territori dove i cittadini saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali e i sindaci. È oramai conclamato – proseguono i coordinatori ed i rappresentanti dei partiti – come la nostra coalizione continui a raccogliere consensi in particolar modo tra coloro che non hanno nascosto la profonda delusione per le scelte intraprese dal malgoverno del centrosinistra, sia a livello locale che a livello nazionale con l’ultimo Governo a guida Giuseppe Conte. La sfida adesso è intercettare il sostegno di coloro che oggi non si riconoscono né in questo centrosinistra sempre più distaccato dal Paese reale, né nelle favole raccontate per anni dal Movimento 5 Stelle, ma soprattutto individuare per le prossime elezioni candidati sindaci che non solo siano espressione della collettività ma che possano rappresentare il buongoverno, la capacità amministrativa e la lungimiranza delle scelte. Questa sfida – conclude la nota – ripartirà proprio con l’imminente voto di ottobre”.

