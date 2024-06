Sabato 22 giugno 2024 in Piazza Ciaia alle ore 21.30 avrà luogo il Festival di musica folk “Ritmi e Suoni dal Mediterraneo”, che ospiterà quattro gruppi folkloristici di provenienza internazionale: il “Gruppo Ricerca Cultura Popolare I Canti del Faso” di Fasano, ospite della serata; il “Gruppo Folkloristico Pavullese”, da Pavullo nel Frignano (Emilia-Romagna); il Gruppo Folkloristico “Koryfo”, da Corfù (Grecia); e il “Gruppo Folkloristico Tradizioni Popolari de Garteddi”, da Galtellì (Sardegna), con il quale “I Canti del Faso” è gemellato.

Il festival è organizzato dal “Gruppo Ricerca Cultura Popolare I Canti del Faso” di Fasano, in collaborazione con il “Comitato Giugno Fasanese”, ed è parte del corollario di eventi che si susseguono all’interno della cornice della rievocazione storica “La Scamiciata”.

«Questo festival – dichiara Vito Belfiore, presidente de “I Canti del Faso” – nasce come naturale evoluzione dello storico spettacolo in piazza a conclusione della Scamiciata. L’idea del festival è un modo per celebrare e consolidare i rapporti tra le realtà che lavorano, come la nostra, per preservare l’immenso patrimonio immateriale esistente.

Sarà una serata di festa e di balli al suono delle musiche folk del Mediterraneo».

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, per restare aggiornato a riguardo: https://shorturl.at/U9BXH

Contatti:

Facebook: I Canti del Faso https://shorturl.at/0a2v6

Instagram: I Canti del Faso https://shorturl.at/w3DP5