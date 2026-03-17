Dal 18 al 20 marzo 2026 Fasano diventa il cuore del dibattito europeo sulla formazione in ambito turistico, accogliendo l’Evento Annuale del Tourism Thematic Team (TTT) del Forum europeo per l’istruzione e la formazione tecnica e professionale (EfVET), intitolato “Coltivare l’Eccellenza: dal Turismo Locale alla Cooperazione Internazionale”.

Per tre giornate la città pugliese riunirà operatori della formazione professionale, professionisti del turismo, decisori politici e partner internazionali, dando vita a un intenso programma di confronto, scambio di buone pratiche e collaborazione sul futuro del turismo e dell’ospitalità in Europa.

Il Tourism Thematic Team è il gruppo tematico di EfVET dedicato al turismo, nato come think tank europeo e divenuto negli anni un punto di riferimento per la formazione professionale nel settore. Il suo obiettivo è promuovere innovazione, cooperazione e qualità, mettendo in rete istituti professionali, operatori e stakeholder e contribuendo alla costruzione di standard comuni e percorsi formativi capaci di rispondere alle nuove esigenze del mercato turistico internazionale.

L’evento di Fasano è promosso da EfVET e ospitato da Regione Puglia, Puglia Culture e Comune di Fasano nell’ambito del Programma INTERREG Italia–Croazia 2021–2027, Progetto GUSTI. Quest’ultimo sostiene lo sviluppo del turismo gastronomico e dell’economia circolare, favorendo la cooperazione transfrontaliera e integrandosi pienamente con le strategie europee per la sostenibilità. In questo contesto, Fasano si conferma destinazione ideale per un appuntamento dedicato al turismo sostenibile e alla valorizzazione dell’identità locale, grazie a un intreccio unico di cultura, gastronomia, paesaggio e ospitalità diffusa.

Nel corso delle giornate, il programma metterà al centro lo sviluppo delle competenze per il turismo e l’ospitalità, l’evoluzione degli standard di qualità e dei benchmark internazionali, le sfide della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, le politiche europee per mobilità, trasporti e turismo, oltre alle opportunità di cooperazione internazionale e di creazione di reti tra enti di formazione e imprese. I partecipanti saranno coinvolti in sessioni plenarie e workshop tematici, attività di matchmaking tra progetti, tavole rotonde e momenti di benchmarking, accanto a esperienze di apprendimento diretto sul territorio, in un dialogo concreto tra organizzazioni europee e internazionali attive nella formazione professionale turistica.



La giornata inaugurale, il 18 marzo 2026, si svolgerà al Comune di Fasano e avrà un forte carattere istituzionale e identitario. Dopo il benvenuto del Sindaco di Fasano e delle autorità locali, con un’attenzione particolare ai temi dell’ospitalità, dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile propri della comunità fasanese, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del territorio e della cultura pugliese grazie a un intervento curato da Puglia Culture. Sarà l’occasione per offrire una panoramica sul patrimonio storico-artistico, sulle tradizioni enogastronomiche, sul paesaggio che unisce costa ed entroterra e sulle eccellenze turistiche regionali. La prima giornata è pensata per creare un clima di accoglienza e offrire un quadro chiaro del contesto culturale e territoriale in cui si svilupperanno i lavori.

Il 19 marzo 2026 i lavori si sposteranno al Ciaia Lab – Laboratorio Urbano di Fasano, per una giornata dedicata alle visioni internazionali, alle politiche europee e alle strategie per il turismo del futuro. Sono previsti interventi di alto profilo su turismo, mobilità, formazione e promozione territoriale. Joachim James Calleja, Presidente di EfVET, approfondirà il ruolo strategico dell’istruzione e formazione professionale nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo, con uno sguardo ai temi della qualità, dell’inclusione e dell’occupabilità in chiave europea. Elfa Kere, Policy Officer della Commissione Europea – DG MOVE, offrirà una panoramica sulle politiche europee in materia di mobilità e trasporti, sottolineando come infrastrutture, sostenibilità e innovazione siano leve decisive per un turismo moderno, accessibile e rispettoso dell’ambiente. Alfredo De Liguori, Marketing Manager di ARET – Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, illustrerà il posizionamento della Puglia tra le principali destinazioni turistiche mondiali, soffermandosi sulle strategie di comunicazione, sulle campagne di promozione e sulle sfide da affrontare per consolidare e rafforzare la reputazione internazionale della regione. Giuseppa Antonaci, Presidente di ITS Turismo Puglia, si concentrerà sulle competenze necessarie per il turismo e l’ospitalità, mettendo in risalto il ruolo della formazione professionale, della specializzazione tecnica, delle soft skills, della digitalizzazione e della qualità del servizio per le imprese turistiche e alberghiere. Completerà il quadro l’intervento di Bruno Lanvin, in rappresentanza di WorldSkills Competition, dedicato ai nuovi standard di eccellenza nelle competenze per il turismo e all’impatto degli standard internazionali sulla qualità della formazione e dei servizi. L’intera giornata sarà quindi orientata alla condivisione di visioni strategiche e buone pratiche, mettendo in relazione turismo, mobilità e formazione professionale come fattori chiave per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Il 20 marzo 2026, presso l’Istituto Superiore “Gaetano Salvemini” di Fasano, l’attenzione si sposterà maggiormente sul confronto operativo, sul networking e sull’apprendimento esperienziale. La sessione plenaria iniziale metterà intorno allo stesso tavolo istituzioni, scuole, enti di formazione e operatori turistici, chiamati a presentare esperienze, casi studio e progetti, riprendendo e approfondendo i temi emersi nei giorni precedenti. Seguiranno momenti dedicati al benchmarking e alla costruzione di reti, con uno scambio strutturato su modelli organizzativi, percorsi formativi e strategie di promozione, per favorire la nascita e il consolidamento di collaborazioni internazionali nel settore della formazione turistica. La giornata sarà arricchita da attività esperienziali legate al territorio: una lezione di cucina pugliese permetterà ai partecipanti di cimentarsi nella preparazione di pasta tradizionale e specialità tipiche, guidati da esperti che illustreranno ingredienti, tecniche e segreti della cucina locale; una visita in bicicletta all’Egnazia National Museum e al Parco Archeologico offrirà invece l’opportunità di esplorare uno dei siti più significativi dell’area, lungo un itinerario che unisce mare e campagna e che incarna i principi di un turismo lento, attivo e sostenibile.

Nel loro insieme, le tre giornate di Fasano proporranno un percorso che intreccia momenti istituzionali e di benvenuto, contributi di esperti nazionali e internazionali, occasioni di confronto professionale e networking e esperienze dirette di contatto con la cultura, la cucina e il patrimonio storico della Puglia. Per Fasano e per l’intero territorio pugliese, l’Evento Annuale TTT 2026 rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità e sviluppo, rafforzando il ruolo della città come laboratorio di turismo sostenibile, innovazione e formazione di qualità, e confermando la vocazione della Puglia a essere protagonista nelle grandi reti europee dedicate al futuro del turismo.

Ufficio Stampa

Città di Fasano