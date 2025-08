In tutta Italia si moltiplicano le iniziative che vedono diversi artisti unirsi per sostenere la popolazione di Gaza attraverso la musica, l’arte e la solidarietà.

Molte organizzazioni stanno esprimendo il loro sostegno attraverso manifestazioni e appelli per il cessate il fuoco e l’accesso umanitario nella Striscia palestinese.

A Fasano il neo comitato cittadino “Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese”, organizza per il mese di settembre un concerto con artisti, musicisti e gruppi musicali provenienti da tutta la Puglia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul genocidio in atto in Palestina.

Le varie iniziative che si stanno svolgendo in Italia rispondono al nome di “Rumore per Gaza” per abbattere il muro del silenzio. “Fare rumore” con la musica è un messaggio creativo e solidale nei confronti del popolo palestinese a cui offrire sostegno e un messaggio di speranza e vicinanza.

Esprimere solidarietà per Gaza significa sostenere la popolazione colpita duramente da una profonda crisi umanitaria.

La musica è un veicolo di pace con la sua grande capacità di superare le barriere linguistiche e culturali.

L’iniziativa di Fasano può rappresentare un efficace strumento di resistenza che promuove manuali di riflessione e di comunità sui temi della giustizia e dei diritti umani.

L’iniziativa è aperta a tutti i musicisti pugliesi. Tutti coloro, anche tra cittadini/cittadine e associazioni, che sono interessati a unirsi al Comitato Cittadino possono connettersi alla pagina Facebook Fasano per Gaza e il Popolo Palestinese, oppure contattare l’indirizzo mail: fasanopergaza@gmail.com o inviare un messaggio watsapp a Vincenzo De Luci al seguente numero telefonico: 3349426414.

MARCO GRECO