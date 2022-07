Biglietto ridotto per tutti gli studenti per il concerto di Belinda Davids, primo appuntamento di Fasanomusica in piazza Ciaia nel cartellone Wow! Fasano. In occasione dell’evento di domenica 10 luglio gli alunni di ogni ordine e grado potranno accedere al concerto pagando un ticket di 10 euro. La riduzione è stata possibile grazie a un accordo tra amministrazione comunale e Fasanomusica che organizza il concerto di Belinda Davids con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Roberto Molinelli in omaggio a Whitney Houston.

«Insieme ad Emma Castellaneta, presidente di Fasanomusica abbiamo pensato di promuovere al massimo la fruizione degli spettacoli – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -, con un occhio di riguardo ai ragazzi, i quali a un costo davvero contenuto, potranno fruire di proposte culturali di grande pregio. Invito tutti gli studenti, di qualsiasi grado scolastico, ad approfittare di questa opportunità artistica e culturale che si svolge nella nostra città e nella nostra bella piazza Ciaia».

Ufficio Stampa Città di Fasano