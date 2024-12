Nicola Citro è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Classe ’89 originario di Salerno, Citro è un attaccante mancino, rapido e abile nel dribbling. Può ricoprire il ruolo di seconda punta o esterno offensivo. Dopo gli esordi nei campionati dilettantistici con Sanseverinese ed Ebolitana, si mette in luce in Serie D con Marcianise, mettendo a segno 22 reti. La sua carriera decolla in Serie B con il Trapani, con cui realizza 14 gol nella stagione 2015-2016 e disputa i play-off per la promozione. Successivamente gioca con Frosinone contribuendo alla promozione in Serie A, e con Venezia e Bari in Serie C. Dopo esperienze in Serie D con Pistoiese e Casarano, approda al Matera nel 2024. Citro porta con sé tecnica, esperienza e determinazione, caratteristiche fondamentali per il reparto offensivo della squadra.

Il Brindisi FC dà il benvenuto al suo nuovo tesserato augurandogli le migliori fortune con la maglia biancazzurra.