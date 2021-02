“Interventi urgenti di ripristino del sedime stradale” è l’oggetto di una nota inviata dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Brindisi.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

“Raccogliamo l’ira dei cittadini, che dal centro città sino alle periferie, finendo alla frazione di Tuturano, lamentano le condizioni disastrose delle nostre strade”.

E’ quanto scrivono i commissari cittadini di Fratelli d’Italia Brindisi, Cesare MEVOLI e Sabrina DE PUNZIO.

“Non è possibile continuare oltre, il Sindaco, la Giunta, l’Assessore al ramo, devono farci conoscere come intendono risolvere questo annoso problema”, proseguono.

“Ai brindisini non bastano gli interventi “a spot”, e non si sono certo accontentati di vedere il solo rifacimento delle strade dal quale sarebbe passato il giro d’Italia.

Tutta la città versa in condizioni spaventose, le auto spaccano i copertoni, distruggono i cerchi, e motociclisti e ciclisti, tanto cari alla visione “nature” di Sindaco e Giunta, rimediano puntualmente rovinose cadute, finendo con le due ruote in buchi che, complici le piogge di stagione, sono ormai vere e proprie voragini.

Pertanto chiederemo al nostro capogruppo in Consiglio Comunale, Massimiliano OGGIANO, di presentare una interrogazione a risposta scritta, per stanare il Sindaco su cosa intende fare e come pensa di poter dare una risposta ai cittadini di Brindisi, e rendere decorose le nostre strade, ormai impraticabili, concludono”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia Brindisi