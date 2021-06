I consiglieri regionali Luigi Caroli e Renato Perrini di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Brindisi e agli assessori regionali al Bilancio e ai Trasporti

“Sono 104 le Strade Provinciali di Brindisi e per la stragrande maggioranza sono tenute in condizione pessime. Sappiamo benissimo che la colpa non è solo dell’ente provinciale, ma di una sciagurata legge che solo sulla carta ha soppresso le Province, ma poi, di fatto ha lasciato loro una serie di servizi che senza adeguati finanziamenti rischiano di diventare non solo disservizi, ma anche seri problemi alla circolazione, con pesanti ripercussioni sul commercio e sul turismo.

“Per questo motivo abbiamo chiesto l’audizione in Commissione Trasporti del presidente Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, del dirigente provinciale del Servizio Tecnico ‘Viabilità e regolazione circolazione stradale’, Vito Ingletti, e degli assessori Raffaele Piemontese (Bilancio) e Anita Maurodinoia (Trasporti) per sapere: quali iniziative di verifica, controllo e manutenzione sono previste, da parte della Provincia, per il ripristino e la messa in sicurezza delle strade; a quanto ammonterebbe lo stanziamento necessario per il loro rifacimento; quali somme sarebbero disponibili e/o si potrebbero stanziare, da parte della Regione, al fine di finanziare la Provincia di Brindisi in modo che la stessa proceda con le azioni precedentemente richieste.”