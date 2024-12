Il 10 dicembre, alle ore 10:00, tutte le classi del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo ed una rappresentanza degli altri indirizzi dell’I.O.C. Scuola Europea di Brindisi, incontreranno, Ferdinando De Giorgi, detto “Fefè”, ex atleta della nazionale, commissario tecnico della squadra italiana di pallavolo maschile, plurimedagliato, docente presso la facoltà di S. motorie di Unisalento ed autore del libro “Egoisti di squadra”.

L’eccezionale evento sarà una testimonianza significativa e molto formativa per gli alunni del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”, ed in particolare per l’indirizzo sportivo dove, lo sport, con le sue innumerevoli sfaccettature, rappresenta il fulcro del processo educativo, un’importante occasione di apprendimento trasversale e multidisciplinare.

L’incontro sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica, prof. ssa Stefania Metrangolo e moderato dalla prof.ssa Angela Tarì.