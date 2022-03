«La commissione straordinaria è al lavoro per risolvere una serie di criticità relative alle autorizzazioni dei pubblici esercizi: bene l’approccio per dare risposte agli operatori». E’ quanto afferma Cosimo Lubes, vicepresidente nazionale della Fenailp dopo gli incontri richiesti dalla Fenailp ai due enti (Comune di Ostuni e Asl di Brindisi) e avvenuti nei giorni scorsi a palazzo di città ad Ostuni per affrontare alcune tematiche riguardanti il settore commercio. Al tavolo tecnico ha partecipato la dottoressa Silvana Madaro (membro della commissione straordinaria) il dirigente del Sian, dott.ssa Anna Gemma Simini (Asl), il dirigente del Suap del Comune di Ostuni Dott. Giovanni Quartulli con i funzionari Maria Pia Solazzi e Antonio Giovine.

«Si è stabilito che il rilascio delle autorizzazioni alle attività ubicate nel centro storico non è vincolato alla presenza del wc per disabili lì dove sarebbe precluso l’accesso alle carrozzine, per via delle numerose barriere architettoniche presenti, in particolare nel centro storico. Pertanto nel merito -riferisce Cosimo Lubes-, è stata approvata la decisione di riattivare i servizi igienici anche per disabili in vari punti del borgo antico. Tali conclusioni mirano a creare un equilibrio tra quelle che sono le necessità dei titolari delle attività e le esigenze dei visitatori del centro storico di Ostuni». Tra gli altri argomenti oggetto del confronto tecnico con la commissione straordinaria dirigente e funzionari del settore del Comune di Ostuni il rilascio dei permessi per gli allestimenti esterni alle attività. «Sarà possibile richiederli in modalità semplificata, senza ulteriore Scia, peraltro già presentata precedentemente dai titolari delle attività. E’ stata condivisa la necessita di una deroga al piano dehors, per l’occupazione del suolo pubblico, come negli anni precedenti, nel rispetto soprattutto e tenuto delle norme igienico-sanitarie. Il pagamento del tributo avverrà dal primo aprile, secondo le tariffe che saranno rese pubbliche dal Comune di Ostuni. Con la fine della situazione d’emergenza, infatti, lo Stato ha deciso di non prolungare il periodo gratuito di occupazione del suolo pubblico. Rimarrà- prosegue Lubes-, invariato nel rapporto di concessione di spazi esterni 1a 1,5, tanto da evitare assembramenti». Oltre la valutazione degli aspetti tecnici.

Cosimo Lubes, ringrazia le tre commissarie del Comune di Ostuni per aver ascoltato e condiviso le richieste avanzate. «A differenza di quanto avvenuto con le ultime due amministrazioni, siamo riusciti ad avere un confronto basato sul reciproco rispetto dei singoli ruoli e delle singole posizioni. Un tavolo tecnico dove si è riusciti ad approfondire in maniera collegiale una serie di vertenze che da tempo

chiedevano risposte. Ripeto –conclude Lubes-, l’approccio propositivo al dialogo della Commissione, è ben diverso da quanto patito nel recente passato»

