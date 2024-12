Fenimprese Brindisi, dopo la sua costituzione avvenuta lo scorso 26 settembre, continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio. Lunedì 17 dicembre, alle 17, a Palazzo Nervegna, nella Sala Gino Strada, si terrà un evento dedicato alla presentazione ufficiale della Carta dei servizi dell’associazione, che rappresenta uno strumento essenziale per supportare le imprese del territorio brindisino.

Il programma dell’evento

Ad aprire i lavori sarà il presidente di Fenimprese Brindisi, Enzo Massaro, che illustrerà gli obiettivi e i risultati raggiunti dall’associazione nei primi mesi di attività. Seguiranno i saluti istituzionali di: Giuliana Tedesco, vicesindaco di Brindisi e altri rappresentanti istituzionali.

Interverranno inoltre: Ivo Francavilla, vicepresidente di Fenimprese Brindisi; Rosa Paola Morano, direttore provinciale Fenimprese Brindisi; Giovanni Altavilla, coordinatore provinciale Fenimprese Brindisi.

La serata vedrà anche l’intervento di esperti nei settori strategici per le PMI tra i quali Massimo Piazzo, esperto in finanza agevolata.

Fenimprese è una Federazione Nazionale Datoriale senza fini di lucro, nata dall’incontro di imprenditori e dirigenti associativi con l’obiettivo di supportare le PMI nei loro bisogni concreti, rappresentandole presso le istituzioni. A Brindisi, l’associazione è stata costituita il 26 settembre scorso e, da quel momento, ha avviato una serie di attività mirate alla crescita e al sostegno delle imprese del territorio. Attraverso servizi come assistenza legale, sicurezza sui luoghi di lavoro, internazionalizzazione e finanza agevolata, Fenimprese Brindisi si pone come un punto di riferimento per le realtà imprenditoriali locali.

La presentazione della Carta dei servizi vuole essere un momento di condivisione e confronto, mirato a illustrare alle imprese locali gli strumenti e le opportunità offerte dall’associazione. L’evento sarà anche un’occasione per delineare i progetti futuri e per rafforzare le sinergie tra istituzioni e mondo imprenditoriale.

L’evento è aperto a tutte le imprese del territorio, ai professionisti e ai cittadini interessati. Per ulteriori informazioni, contattare il numero +39 329 326 9798 o scrivere a fenimpresebrindisicomunicazion@gmail.com.

Fenimprese ringrazia anticipatamente per la presenza di quanti vorranno prendere parte all’evento al termine del quale seguirà un Brindisi di Natale ed un conviviale scambio di auguri.

Enzo Massaro

Presidente Fenimprese Brindisi