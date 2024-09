«FenImprese è una realtà che cresce ogni giorno, pronta a rispondere alle esigenze delle PMI» dichiara il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso. La nuova sede sarà a San Vito dei Normanni, in via Antonio Francavilla 1.

Enzo Massaro presidente provinciale, Ivo Francavilla vice presidente provinciale, Rosa Paola Morano direttore provinciale. È questo il responso dell’Assemblea costituente di FenImprese Brindisi, svoltasi giovedì 26 settembre 2024 presso la Masseria Caselli Relais a Carovigno, alla presenza dei vertici nazionali e regionali dell’associazione.

Al varo dell’associazione erano presenti Simone Razionale, coordinatore nazionale e Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di FenImprese. A portare il saluto istituzionale erano presenti, tra gli altri, Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Luigi Caroli, consigliere regionale, Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, oltre ai sindaci del territorio.

L’apertura della sezione provinciale di FenImprese a Brindisi rappresenta una svolta importante per il tessuto imprenditoriale locale. In un contesto segnato da crisi industriali, spopolamento giovanile e incertezze economiche, FenImprese si propone come un punto di riferimento per tutte le piccole e medie imprese (PMI) del territorio. Questa nuova presenza a Brindisi non è solo simbolica, ma concreta: è una risposta alle esigenze di un territorio che vuole ripartire puntando su innovazione, collaborazione e sviluppo sostenibile.

FenImprese è una federazione nazionale che si distingue per il suo ampio ventaglio di servizi a supporto delle PMI. Tra le principali attività: assistenza legale e contrattuale, consulenza fiscale, certificazioni ISO, sicurezza sul lavoro, internazionalizzazione e formazione professionale. L’associazione promuove inoltre un modello di impresa che punta alla cooperazione tra imprenditori e istituzioni, al fine di creare sinergie virtuose per lo sviluppo del territorio.

Durante il suo discorso, il nuovo presidente provinciale, Enzo Massaro, ha sottolineato l’impegno concreto di FenImprese Brindisi: «La nostra missione è chiara: fornire alle imprese locali il supporto necessario per crescere e prosperare, creando ricchezza e benessere per tutti. Siamo qui per dare speranza ai giovani, per aiutarli a sviluppare le loro idee e progetti, e per costruire un futuro in cui non dovranno più abbandonare questa terra. Insieme possiamo trasformare le difficoltà in opportunità».

Simone Razionale, coordinatore nazionale, ha ribadito l’importanza di FenImprese per il tessuto imprenditoriale italiano: «FenImprese è un’Associazione Datoriale Nazionale senza fini di lucro, nata dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi. Rappresentiamo le esigenze delle PMI presso le istituzioni, con l’obiettivo di portare avanti proposte che migliorino la loro condizione. La nostra Associazione è in forte espansione proprio per rispondere sempre meglio a queste necessità».

A conclusione, Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di FenImprese, ha evidenziato la forza del network dell’associazione: «FenImprese è una realtà che cresce ogni giorno, perché sempre più imprenditori sentono l’esigenza di un’associazione che li rappresenti in modo efficace. La nostra presenza a Brindisi è un passo fondamentale per ampliare la rete di supporto alle PMI, e continueremo a lavorare affinché ogni impresa possa trovare le risposte e il sostegno di cui ha bisogno».

La nuova sede provinciale di FenImprese Brindisi sarà a San Vito dei Normanni, in via Antonio Francavilla 1, un punto di riferimento per tutti gli imprenditori della zona.