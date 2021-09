In Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, per ricettazione.

In particolare, l’uomo, nel corso del pomeriggio del 4 settembre u.s. è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione con un ciclomotore provento di furto, denunciato presso la Stazione Carabinieri di Lecce da una 50enne residente in quella provincia. Il veicolo è stato restituito subito alla legittima proprietaria.