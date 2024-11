Con sommo piacere comunico che finalmente il semaforo all’incrocio della provinciale Francavilla Fontana /San Marzano è stato attivato da alcuni giorni.

Inoltre sono state acquisite le somme per la realizzazioni delle seguenti rotatorie:

Lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. n. 51-bis Circonvallazione di Oria e la S.P. 62 Oria-Torre S. Susanna – importo complessivo € 600.000,00

Lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le SS.PP. n. 51-bis e la n. 51-ter Circonvallazione di Oria con Oria innesto ex S.S. 603 per Carosino – importo complessivo € 600.000,00

Lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. n. 51-ter Oria – innesto ex S.S. 603 e la S.P. 53 Francavilla F.na – Sava – importo complessivo € 445.000,00

Il mio impegno da consigliera provinciale ha dato i suoi frutti.

È stato il mio primo impegno da consigliere provinciale, e posso confermare che nonostante il poco tempo avuto a disposizione, sono comunque riuscita a portare a casa un risultato che i cittadini aspettavano da anni, con impegno e testardaggine, presentando interrogazioni e continui solleciti.

Voglio ringraziare la dirigente ing. Simona Bramati e tutto il suo staff per l’ impegno e il lavoro straordinario che sono riusciti a realizzare.

Anna FERRERI

Consigliera di Fratelli d’Italia.