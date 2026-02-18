Prima edizione La Borsa del Turismo Extralberghiero – BTE Puglia 2026, in programma a Brindisi dal 5 al 7 marzo, presso il palazzo Granafei-Nervegna, incontri B2B con i buyer nazionali e internazionali.

Si tratta di un’opportunità strategica per tutte le imprese dell’ospitalità extralberghiera pugliese – strutture ricettive non alberghiere, B&B, affittacamere, case vacanza imprenditoriali, agriturismi, ostelli – che intendono presentare la propria offerta a operatori qualificati del mercato turistico.

Gli incontri B2B rappresentano il cuore operativo della BTE Puglia, domanda e offerta si incontrano in modo professionale e programmato. L’obiettivo è favorire nuove collaborazioni commerciali, ampliare la visibilità delle strutture gestite e consolidare relazioni con tour operator, piattaforme di distribuzione, agenzie di viaggio e buyer specializzati nei segmenti leisure, turismo esperienziale, borghi, cammini e turismo internazionale.

«Il turismo pugliese cresce, si diversifica e si internazionalizza. Per questo è fondamentale offrire agli operatori extralberghieri strumenti concreti per dialogare con

il mercato. I B2B della BTE Puglia sono un’occasione reale di sviluppo, non un ritualeformale» dichiara Michele Piccirillo, Presidente regionale AIGO Confesercenti Puglia.

Gli operatori interessati possono prenotarsi inviando una mail a: btepuglia@gmail.com o telefonando al numero 0831523190. La partecipazione è gratuita.

La BTE Puglia 2026 si conferma così un appuntamento centrale per la filiera dell’accoglienza extra alberghiera, un luogo dove i territori si presentano, gli operatori

crescono e il mercato incontra la qualità dell’offerta pugliese.