Lunedì 21 Aprile 2025 (il giorno di Pasquetta), dalle ore 10 fino al tramonto, il Centro Ippico Acqua2o si trasforma in un palcoscenico di emozioni, con il Palio dell’Anello, attività legate all’apicoltura, alla mascalcia, food & drink, musica dal vivo e tanto divertimento per tutti

Una giornata speciale sta per arrivare al Centro Ippico Acqua2o. La Festa di Primavera è l’occasione perfetta per scoprire il Progetto L.In.F.A. (Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato), un’iniziativa che sta cambiando la vita di tanti giovani offrendo loro una seconda possibilità attraverso il lavoro e la formazione. Il progetto, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha dato vita alla Cooperativa L.In.F.A., una realtà in crescita che vede i ragazzi impegnati in apicoltura, falegnameria, cura degli animali e manutenzione del verde.

Durante la giornata (con inizio dalle 10 in poi), i partner del progetto e i giovani partecipanti presenteranno ufficialmente la Cooperativa L.In.F.A., mostrando tutti i lavori e i prodotti finalmente disponibili sul mercato. Un’occasione unica per conoscere da vicino il percorso di reinserimento che ha coinvolto numerosi ragazzi e scoprire il valore del lavoro e della natura come strumenti di cambiamento.

Il Palio dell’Anello sarà il momento clou dell’evento. Un’appassionante sfida medievale a cavallo vedrà protagonisti i ragazzi del centro ippico, che si affronteranno in emozionanti galoppate e lanci di giavellotto. Uno spettacolo imperdibile per grandi e piccini.

Non mancheranno buon cibo, stand con prodotti artigianali, musica dal vivo e tante sorprese per rendere la giornata ancora più indimenticabile. Sarà un evento aperto a tutti, un’occasione per stare insieme e celebrare la rinascita della natura e delle persone.

Prenotate il vostro tavolo e unitevi a noi per una giornata all’insegna della gioia, dell’inclusione e della scoperta. Per informazioni e prenotazioni potete contattare il Centro Ippico Acqua2o ai numeri [Marcello Ostuni 377 4418364, Davide Ostuni 329 245 7802, Giuliano Ostuni 389 6309528] oppure scrivere all’indirizzo email asdacqua2o@gmail.com.

Vi aspettiamo al Centro Ippico Acqua2o! Non mancate!