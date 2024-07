A Mesagne domani (16 luglio) è festa mariana: si onora la Vergine del Monte Carmelo, protettrice e patrona della Città. La mostra sui «Sette secoli di arte in Italia», allestita nel castello normanno svevo di Mesagne, curata dal prof. Pierluigi Carofano e organizzata – nell’ambito del Protocollo d’Intera Puglia Walking Art – da Micexperience Rete d’Impresa, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, propone i suoi capolavori mariani offrendo la possibilità di gustarli appieno in una giornata particolare e ad un costo del biglietto assolutamente conveniente. «Biglietto di ingresso a 10 euro per la sola giornata di domani invece che 15», confermano dall’organizzazione della mostra, apprestandosi ad accogliere in maniera consona quanti, assieme a La Vergine delle rocce (versione Cheramy) di Leonardo e collaboratore, intendono compiere un percorso di arte sacra di contenuto mariano soffermandosi adeguatamente a gustare il bello che promana, ad esempio, dalla Madonna col Bambino, san Giovanni Evangelista e santa Caterina d’Alessandria, di Mello da Gubbio, o dalla Madonna in trono col Bambino, angeli e santi di Sano di Pietro, per tuffarsi, dopo Leonardo, nella sua bottega con la Madonna dei fusi. E se ancora non si sarà paghi, ecco la Madonna col Bambino e san Giovannino di Piero di Cosimo, ultimo soggetto mariano prima di riprendere il cammino su altri sentieri altrettanto coinvolgenti dell’arte italiana fino ai contemporanei. Appuntamento a domani, dunque, nelle sale nobili del castello di Mesagne dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00.