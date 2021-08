Il Comune di Brindisi ha emesso l’avviso pubblico per l’assegnazione di 50 posteggi di dimensioni 4X3 metri in occasione delle Festività dei Santi Patroni di Brindisi 2021.

I 50 stalli saranno allocati su Corso Umberto, Corso Garibaldi e Piazza della Vittoria: 15 sono riservati alla somministrazione di alimenti e bevande senza preparazione e/o cottura sul posto e 35 stalli ad altri settori merceologici.

Gli operatori interessati, in possesso di regolare licenza, dovranno far pervenire la loro domanda entro l’26 agosto 2021 alle ore 12.00 a mezzo portale www.impresainungiorno.it. o tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Tutte le domande già inoltrate nel 2020 e nel 2021 in forma spontanea dagli operatori vanno ripresentate alla luce del presente Avviso.

Ai fini della prelazione nella scelta della postazione, nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione in merito alle zone per categoria merceologica, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

– anzianità di partecipazione riferita agli ultimi 10 anni dell’evento;

– a parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio tra gli ex equo fino all’assegnazione dei 50 stalli previsti.

Il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al pagamento del “contributo festa patronale” pari ad euro 250,00 oltre agli oneri di occupazione suolo pubblico.