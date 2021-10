Il pomeriggio di sabato 16 e domenica 17 ottobre, a partire dalle ore 16.00, il quartiere Sant’Elia di Brindisi si animerà con i giochi di strada del Festival dei Giochi dell’Associazione Casarmonica di Ceglie Messapica.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto nazionale “Sprint! La scuola con una marcia in più”, proposta sperimentale in ambito educativo selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Snam, che per il nostro territorio ha ERIDANO Coop.Soc. Onlus come ente attuatore ed il Comune di Brindisi come partner istituzionale.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di coinvolgere sempre più la comunità del quartiere Sant’Elia nel processo di welfare attivato sul territorio.

Il Festival dei Giochi, che si svolge a Ceglie Messapica da oltre 15 anni, nasce dall’esigenza di costruire uno spazio aggregativo “sano” dove bambini e giovani di tutte le età possono interagire e giocare insieme con l’obiettivo di salvaguardare i giochi antichi e promuovere la cultura del gioco spontaneo, consapevole e gratuito come strumento per veicolare valori, attivare relazioni collaborative, a contrasto della ludopatia e della dipendenza da gioco d’azzardo valorizzando e rivalutando i luoghi in cui si svolge.

Le strade, animate dallo staff di Casarmonica si trasfor­meranno in “campi da gioco” con diverse postazioni che accolgono i giocatori di tutte le età con Monopattini, Carrettoni, giochi tradizionali, Biliardone umano, le Botti Rotolanti, la Cuccagna dei piccoli e il Grande tiro alla fune.

La partecipazione ai giochi è libera e gratuita.

La manifestazione sarà svolta nel rispetto delle norme di prevenzione da Covid-19.