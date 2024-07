Si tratta di un appuntamento tutto dedicato ai bambini e ragazzi quello che il 2 luglio alle ore 20,00 si svolgerà presso Lab Creation in via Lucantonio Resta, nel cuore del centro storico di Mesagne.

Il Festival del Libro Emergente e l’Associazione Collettivo MusicArte hanno pensato di coinvolgere i più piccoli nella scoperta del libro ” Noi Siamo la Belinda” di Patrizia Fortunati, edito da Giunti.

Cosa succede quando una ragazzina esce dagli schemi e non si veste come la moda vuole, non fa lo sport canonicamente definito per il genere femminile, non è alta, magrissima e non ha i capelli lunghi? In questo divertente romanzo la passione per il gioco del calcio è centrale ed è il fulcro della crescita di un gruppo di ragazzini “outsider” impegnati per la loro squadra mista, la scalcagnatissima “Belinda”.

Un modo, attraverso le pagine di questo libro, per riflettere con i ragazzi sul tema dell’inclusione, del rispetto dell’altro e dell’amicizia.

L’autrice Patrizia Fortunati sarà intervistata da Andrea e i suoi amici che hanno letto il libro e ne hanno parlato insieme ve li presentiamo, Martina Pulieri, Beatrice Rondinone, Victoria Verdicchio, Gioia Greta, Antonio Furone, Walter Di Levrano, Gabriel Teodor Mare.

Vi aspettiamo in presenza per non perdere questo bellissimo appuntamento.

Per informazioni si può contattate l’Associazione MusicArte al numero 3920060788, oppure inviare una email a:

musicarte1999@gmail.com.

Associazione “MusicArte”