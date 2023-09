Terzo appuntamento con la prima edizione del Festival del Sociale, si terrà venerdì 15 settembre con il doppio evento che si svolgerà nel Chiostro del Comune, in via Roma 2, a partire dalle ore 19.30 e in occasione del quale si parlerà di autismo attraverso l’arte dei fumetti e delle immagini video. L’ingresso è gratuito.

Alla presenza del protagonista, l’attore e personaggio televisivo Mingo De Pasquale, verrà proiettato “Mica scemo”, lo spot diretto da Antonio Palumbo realizzato dall’associazione “Vinci con noi” con l’obiettivo di favorire l’inclusione delle persone con autismo. A seguire, la presentazione del fumetto “Sono Salvo”, Cafagna editore, testi di Chiara Gemma. «L’autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte. Una affermazione breve ma particolarmente suggestiva che non mi stancherò di ripetere ogni qual volta parlo di autismo. Lo faccio per “andare oltre” e far conoscere questa altra parte di mondo che sembra lontana, ma in realtà tanto vicina», spiega l’on. Gemma nella prefazione del volume, pagine illustrate con i disegni di Giancarlo Covino che contribuiscono a far conoscere questo mondo ai più piccoli in maniera semplice e diretta, usando la componente visuale e un linguaggio molto più vicino ai ragazzi rispetto al semplice testo scritto. Da questa premessa, la scelta delle vignette per raccontare la storia di Salvo, che assieme al suo amico clown accompagnano il lettore alla scoperta di un mondo ai più poco conosciuto e non sempre in modo corretto. Dopo i saluti istituzionali, intervengono: l’on. Chiara Gemma; il consigliere regionale, presidente della Terza Commissione Sanità, Mauro Vizzino; il dott. Antonio Calabrese, coordinatore del tavolo provinciale autismo; la dott.ssa Mariangela Acquaviva, psicologa e psicoterapeuta; Mingo De Pasquale, attore.

L’iniziativa ospita le testimonianze di: Alessandro Cazzato, associazione “Il bene che ti voglio”; Monica Contessa, associazione “Coloriamo il Mondo”; Lucia De Lorenzis, ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Persone con autismo Brindisi. Modera la giornalista Federica Marangio. Il Festival del Sociale è organizzato dall’ATS BR4 in collaborazione con l’ATS di Francavilla Fontana e il Comune di Mesagne, con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, della Provincia di Brindisi e del Coordinamento degli ATS di Brindisi.