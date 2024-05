L’Apulia Soundtrack Awards torna per la terza edizione per celebrare leggende, importanti compositori e premiare i migliori creatori di musica per film dal 4 al 6 luglio al Castello Dentice di Frasso. I premi Apulia Soundtrack saranno consegnati al Compositore dell’anno (Italia) e al Compositore dell’anno (Internazionale) il 6 luglio, i candidati sono elencati di seguito. Il festival premierà la leggendaria cantautrice Diane Warren e il Maestro Pino Donaggio riceveranno l’Apulia Lifetime Achievement Award. Altri premi includono Sean Callery (24) e Jean Michel Bernard (The Science of Sleep).

Uno speciale concerto tributo a Diane Warren presenterà molte delle canzoni di successo della cantautrice vincitrice di Grammy, Golden Globe e 15 volte nominata all’Oscar. I brani saranno interpretati da Valeria Altobelli. Le canzoni iconiche di Warren includono “Unbreak My Heart” (Tony Braxton), “Nothin’s Gonna Stop Us Now” (Starship), “Till it Happens To You” (Lady Gaga), “Don’t Wanna Miss A Thing” (Aerosmith) e “Io Si” (Laura Pausini). Altri artisti con cui Warren ha collaborato includono Cher, Céline Dion, Beyoncé, DeBarge e Whitney Houston. Durante la serata dedicata a Diane Warren, Valeria Altobelli eseguirà alcuni dei suoi brani, dopo la collaborazione che le ha viste insieme nella realizzazione del brano “I’m standing with you”