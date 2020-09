Nell’ambito dei servizi finalizzati ad un’azione di controllo e prevenzione generale del territorio, intorno alle 4,00 del mattino, la locale Sale Operativa inviava in P.zza G. Durano (nelle immediate vicinanze del Teatro Verdi) la “Volante” di zona, in quanto era stato segnalato nei pressi di un esercizio commerciale, un ombrellone da esterno in fiamme.

L’unità operativa verificava quanto segnalato e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto poco dopo, provvedeva a spegnere il fuoco e a contattare il titolare del negozio.

I Poliziotti, visionando alcune telecamere di videosorveglianza cittadina, notavano un individuo che raggiungeva l’ombrellone, lo incendiava e poi si allontanava verso P.zza Sottile – De Falco.

Per tutta la notte e la mattinata odierna, gli agenti operanti sul territorio hanno effettuato accurati controlli, visionando molteplici filmati fino ad addivenire alla compiuta identificazione dell’autore dell’atto vandalico: M. J. cittadino bengalese del 1992, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, il quale a seguito degli accertamenti di rito è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di danneggiamento.

Il predetto è, altresì, sospettato di aver effettuato un altro danneggiamento nella stessa nottata.