Il Brindisi FC, grazie alla vittoria conseguita contro la Cavese, ha acquisito il diritto a partecipare al

prossimo Campionato di Serie C. La Società ha vinto con grande merito, dimostrando organizzazione,

competenza e passione.

Tutta la Delegazione Provinciale di Brindisi formula i migliori auguri e i più meritati complimenti a tutta la Società, allo staff tecnico ed ai calciatori per il traguardo raggiunto, la vittoria del Girone H di Serie D.

Il delegato, dott. Fernando Distante, esprime il proprio augurio “Auguro al club bianco-azzurro il massimo delle soddisfazioni per il prossimo futuro per quanto fatto in questo difficile campionato.

L’auspicio è che questa vittoria sia solo l’inizio di una nuova stagione calcistica in cui il Brindisi faccia da volano all’intero territorio, affinché sia lo specchio al quale i nostri ragazzi provenienti dai vari settori giovanili della provincia possano guardare con ammirazione e speranza. Il calcio è anche questo, un sogno che si avvera”.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI