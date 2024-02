Filumena Marturano è una commedia teatrale in tre atti scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo e inserita dall’autore nella raccolta Cantata dei giorni dispari. Scritta nell’immediato dopoguerra ed è la prima opera di Eduardo che ha per protagonista assoluta una donna e fu scritta per sua sorella Titina De Filippo.

Ebbe un grande consenso al Teatro Eliseo di Roma nel 1947.

Ed è uno dei lavori di Eduardo più conosciuti e apprezzati dal pubblico.

E per questo, in occasione dei 41 anni della fondazione della Compagnia Mino Di Maggio, con la regia di Mimino Cervellera, torna in scena nel Teatro Comunale di Torre Santa Susanna: “Filumena Marturano” il 17 ed il 18 febbraio. Vi aspettiamo a teatro, e come diceva il grande Eduardo : “Del teatro non ci si deve servire, ma bisogna servirlo”.