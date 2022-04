Nella giornata del 30/03/2022 si è svolto il congresso territoriale di Brindisi della Fismic, presso il teatro Don Bosco di Brindisi, i partecipanti al congresso hanno discusso e approvato quanto espresso dal segretario uscente Davide Sciurti nella sua relazione, in particolare sui temi: della crisi Industriale del Territorio, Ambiente, Coesione Sociale, Sostenibilità, Opportunità di sviluppo.

I componenti eletti nel direttivo territoriale sono:

Avallone Michele, – Calò Giancarlo, – Ciaccia Maria,- De Vitti Fabio,- Errico Michele,- Giannese Manuele, Macrì Nensi, Morciano Ippazio,- Pettinau Ing. Emilio,- Piraino Ing. Pasquale, – Ribezzi Gianluca, Romanelli Cosimo, Romanelli Gianluca, Sabato Giovanna, Scalinci Fiorentino, Scarcella Vito, Sciurti Davide,- Sciurti Luca, Semeraro Nunzio, Solimeo Giuseppe.

I membri eletti nella segreteria sono:

Calò Giancarlo, Pettinau Emilio, Scarcella Vito, Errico Michele, Ribezzi Gianluca che assume l’incarico di segretario organizzativo.

In conclusione, dei lavori è stato eletto, per un ulteriore mandato, il Segretario Generale Territoriale di Brindisi, Davide Sciurti.