Due pullman e circa cento partecipanti verso le manifestazioni nazionali del 28 marzo: lavoro, pace e diritti al centro della mobilitazione

La Flai Cgil di Brindisi sarà presente con una partecipazione significativa alle due importanti manifestazioni nazionali in programma a Roma il 28 marzo, promosse per denunciare le crescenti disuguaglianze globali, le guerre e le ingiustizie sociali che colpiscono in particolare i lavoratori più fragili e invisibili.

Dalla città messapica partiranno due pullman con circa cento persone tra lavoratrici, lavoratori, delegati sindacali e rappresentanti della Comunità africana. La partenza è fissata alle 3 da viale Palmiro Togliatti a Brindisi, in un viaggio che rappresenta non solo una mobilitazione logistica, ma soprattutto un segnale politico forte e chiaro.

Le due manifestazioni, “No Kings” e la “Marcia degli Invisibili”, pur nella loro specificità, condividono una visione comune: rimettere al centro il valore del lavoro, la dignità delle persone e la necessità di costruire un modello sociale più equo e inclusivo. “No Kings” richiama l’attenzione sulle disuguaglianze prodotte da un sistema economico globale sempre più concentrato nelle mani di pochi, capace di generare sfruttamento, precarietà e marginalizzazione. La “Marcia degli Invisibili”, invece, denuncia il drammatico impatto dei conflitti armati e delle crisi internazionali, che alimentano povertà, migrazioni forzate e instabilità sociale, colpendo soprattutto i lavoratori e le fasce più deboli della popolazione.

In questo contesto, la partecipazione della Flai Cgil di Brindisi assume un valore ancora più rilevante. Negli ultimi mesi, infatti, il territorio brindisino è stato protagonista di un percorso importante di inclusione e rappresentanza, culminato nella costruzione di un ponte solido tra il sindacato e la Comunità africana locale. Un cammino che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo e alla nascita del Coordinamento immigrati Flai, uno strumento fondamentale per dare voce a chi troppo spesso resta invisibile nei luoghi di lavoro e nella società.

La presenza a Roma di una delegazione così ampia e composita testimonia la volontà della Flai di Brindisi di portare al centro del dibattito nazionale le esperienze e le rivendicazioni di un territorio che vive quotidianamente le contraddizioni del lavoro agricolo e della filiera agroalimentare. Dalle condizioni di sfruttamento nei campi alla necessità di garantire diritti, sicurezza e dignità per tutti i lavoratori, italiani e stranieri, la mobilitazione del 28 marzo rappresenta un momento cruciale di confronto e lotta.

«Essere presenti a Roma – sottolinea Gabrio Toraldo, segretario generale Flai Cgil Brindisi – significa ribadire con forza che non può esserci giustizia sociale senza pace, né sviluppo senza diritti. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli, spesso invisibili, sono invece parte fondamentale del nostro sistema produttivo e meritano riconoscimento, tutele e rispetto».

Gabrio Toraldo

Segretario Generale

Flai-Cgil Brindisi