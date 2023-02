La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica a Ceglie Messapica è stata al centro della riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Michela La Iacona, cui hanno partecipato il Sindaco Angelo Palmisano, il Questore Annino Gargano, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Leonardo Acquaro, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Piergiorgio Vanni.

Nel corso dell’incontro, i vertici delle Forze dell’Ordine hanno evidenziato che dal monitoraggio sull’andamento dei reati in quel Comune, il cui trend è risultato in calo rispetto agli anni scorsi, anche quelli precedenti all’emergenza pandemica, non sono emersi particolari motivi di preoccupazione – pur in presenza di taluni episodi delittuosi recentemente registrati – grazie ai positivi risultati dell’azione di controllo del territorio posta in essere, oltre che in modalità ordinaria, anche con mirati servizi ad alto impatto.

Infatti, con particolare riferimento ad alcuni di questi ultimi episodi, le indagini condotte hanno consentito di individuarne gli autori.

Il Prefetto, nel prendere atto degli elementi emersi e nella consapevolezza dell’importanza rivestita dall’azione di prevenzione, ad integrazione di quella repressiva, ha assicurato che continuerà ad essere garantita una costante attenzione al fine di corrispondere al meglio alle esigenze di sicurezza della comunità.

In tale ottica, il Prefetto ha invitato il Sindaco a sottoscrivere congiuntamente, nei prossimi giorni, il Patto per la Sicurezza Urbana, quale valido strumento per intensificare la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale nelle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità.

Il Sindaco, nel ringraziare il Prefetto e i vertici delle Forze di Polizia per l’incessante impegno quotidianamente profuso nelle attività di controllo del territorio e per i risultati conseguiti, accogliendo l’invito alla sottoscrizione del citato strumento pattizio, ha assicurato piena collaborazione.

Prefettura di Brindisi