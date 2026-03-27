Brindisi, 25 marzo 2026 – L’Assemblea dei Soci della Fondazione Dieta Mediterranea ha proceduto nei giorni scorsi al rinnovo dei propri organi sociali, eleggendo il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà l’ente per il prossimo triennio.

Tra i consiglieri eletti ha assunto la carica di presidente il prof Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e docente di scienze presso la scuola secondaria di secondo grado, da sempre impegnato in progetti di ricerca, valorizzazione e promozione della dieta mediterranea e segretario generale uscente dell’ente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insieme al presidente Rogoli, è composto dal dott. Bartolomeo D’Amico, manager del settore turistico e presidente nazionale dell’Associazione dei Direttori d’Albergo, che assume la carica di vicepresidente, dall’avv. Stefania Pasimeni, libero professionista e presidente di Confcooperative Brindisi, dalla dott.ssa Sandra Lanza, imprenditrice del settore turistico e presidente di Legambiente Ostuni, e dall’ing. Fausta Cosentino, ricercatrice Enea e presidente dell’associazione RiCreAzione. Membro di diritto è il Comune di Mesagne, rappresentato dal commissario prefettizio dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, coadiuvata dal subcommissario dott. Giovanni Grassi.

Il nuovo segretario generale è il dott. Antonio Caso, esperto in progettazione europea e in gestione di ETS. Confermato il Collegio dei revisori nelle persone del dott. Giampaolo Zeni, col ruolo di presidente, del dott. Cosimo Palmisano e del dott. Giuseppe Zurlo.

“Ringrazio di cuore i soci ed i consiglieri di amministrazione per la fiducia accordatami. Sono onorato di assumere la guida di una Fondazione che da 16 anni promuove la Dieta Mediterranea quale patrimonio immateriale dell’UNESCO e che rappresenta uno stile di vita riconosciuto come il miglior modello di salute e sostenibilità dalla comunità scientifica internazionale. L’obiettivo del nuovo CDA sarà consolidare la ricerca scientifica e ampliare la divulgazione, rendendo la Dieta Mediterranea sempre più accessibile e attuale per le nuove generazioni”, ha dichiarato Domenico Rogoli.

La Fondazione Dieta Mediterranea conferma, con queste nomine, la sua missione di promozione e salvaguardia del modello nutrizionale e culturale mediterraneo, lavorando in sinergia con istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore per la valorizzazione della biodiversità e della qualità della vita. Nei prossimi giorni il CDA si riunirà per definire il piano strategico delle attività e le linee programmatiche per il triennio 2026-2029 completando il profilo delle nomine nell’ambito della governance dell’ente e della composizione del Comitato scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione esprime un vivo ringraziamento nei confronti del presidente uscente, prof.ssa Stefania Maggi, e dei consiglieri che hanno concluso l’incarico per l’impegno profuso in questi anni.