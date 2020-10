Quest’anno la Fondazione ITS Aerospazio, oltre ai due corsi nel settore della manutenzione e produzione aeronautiche che promuove e forma Tecnici Superiori con ottimi risultati in termini di ricadute nel mercato del lavoro con percentuali di placement di oltre il 70%, arricchisce la propria offerta formativa con un nuovo corso nell’Area dell’efficienza energetica in partenariato con il Polo Apulia Energia.

I corsi in programmazione sono:

– Tecnico Superiore delle tecnologie produttive dell’industria aerospaziale;

– Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili;

– Tecnico Superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici.

Tutti i corsi avranno una durata di 2000 ore, di cui 700/800 ore di stage che verranno svolte in aziende di manutenzione approvata dall’ENAC secondo la Parte 145 delle Norme EASA e aziende dell’indotto aerospaziale per i corsi di Tecnico Superiore nei settori delle tecnologie e manutenzione degli aeromobili, ed aziende partner del Polo dell’Energia per il corso di Tecnico Superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici.

Tutti gli interessati potranno effettuare le iscrizioni al bando di selezioni allievi, per l’avvio dei corsi in programmazione per il biennio 2020-2022 della Fondazione ITS Aerospazio Puglia, compilando l’apposito modulo google che troveranno sul sito www.itsaerospaziopuglia.it.

La domanda di partecipazione alle selezioni scadrà giorno 20 ottobre 2020.