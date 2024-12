Il 29 dicembre 2024, dalle ore 11:00, presso il JPadel Arena di Brindisi, si terrà il torneo di padel a scopo benefico, organizzato dalla Fondazione San Giorgio in collaborazione con JPADEL ARENA di Brindisi. L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta di fondi per sostenere i progetti e le iniziative istituzionali della Fondazione. Un’occasione unica per divertirsi e contribuire a una causa importante.

Dettagli del torneo

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti per:

8 coppie livello intermedio A-C o B-B

8 coppie femminili

12 coppie livello avanzato

Programma:

11.00: Registrazione

12.00: Inizio torneo

18.00: Premiazione

18.30: Estrazione della Lotteria della Solidarietà

Al termine della Fondazione San Giorgio Padel Cup si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di Natale, che offrirà la possibilità di vincere premi straordinari.

Grazie alla generosità e allo spirito di solidarietà di alcune aziende del territorio, siamo riusciti a raccogliere 16 premi che renderanno la lotteria ancora più emozionante e coinvolgente.

Il biglietto ha un costo di 5,00 euro e può essere acquistato in alcune attività convenzionate come:

Apulia Diagnostic – Via Brindisi snc – Mesagne (BR)

J Padel Arena – Via Cappuccini 272 – Brindisi (BR)

Premi in palio:

1 buono da 300€ offerto dalla Clinica del Sale “Mesagne”;

2 buoni da 100€ offerto da Manifattura Store “Latiano”;

1 buono da 100€ offerto da Furone Ottica & Optometria “Mesagne”;

1 buono da 100€ offerto da Spazio Conoda “Mesagne”;

4 biglietti (2+2) per la partita del 5 gennaio 2025 offerto da Valtur Basket “Brindisi”;

(Valtur Brindisi – Libertas Livorno)

2 buoni da 50€ offerti da Valentina Cordella make-up “Mesagne”;

2 buoni, uno da 50€ e uno da 35€, offerti da New Imagine di Valeria Molfetta “Mesagne”;

1 buono per una cena per 2 persone del valore di 50€ offerto da La Cantina ti l’Artisti “Brindisi”;

1 cesto alimentare del valore di 60€ offerto da Salumeria Falcone “Mesagne”;

1 buono da 50€ offerto da Blu Bar “Mesagne”;

2 buoni, uno per 3 partite e uno per 2 partite di padel offerto da JPADEL ARENA “Brindisi”.

Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 3519813909 o 3488711626 anche tramite whatsapp.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di sostenere liberamente il torneo e la lotteria, rendendo possibile questo evento.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà!