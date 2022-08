Bando pubblico per l’assegnazione di contributi annuali pari ad € 500,00 per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso (cosi come definiti dall’art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021 cioè modem, router, e tutte le apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet): la Regione concede, per il tramite dei Comuni, un contributo annuale di massimo € 500,00 per nucleo familiare.

L’Amministrazione comunale di Mesagne aderisce all’iniziativa istituita dalla Regione Puglia con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

La domanda dovrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

– consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne;

– invio telematico tramite PEC all’indirizzo politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it.

L’istanza dovrà essere inoltrata entro le ore 12 del prossimo 30 settembre. L’avviso pubblico, contenente tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, unitamente alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, è disponibile sul sito https://www.comune.mesagne.br.it/.