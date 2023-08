Prestigioso risultato conseguito grazie allo SNIM, il Salone Nautico di Puglia, nell’ambito del progetto formazione, fortemente sostenuto dall’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia.

A distanza di circa 2 anni dalla sottoscrizione di un accordo (avvenuta proprio durante lo svolgimento dello SNIM 2021) tra Regione Puglia, ITS Logistica Puglia, SNIM e d il Gruppo Fincantieri, si è giunti al raggiungimento di un obiettivo importante: il gruppo Fincantieri, infatti, ha annunciato l’assunzione di un primo gruppo di studenti che hanno frequentato, presso la sede di Brindisi dell’ITS Logistica Puglia, il percorso formativo biennale sull’apparato motore, nell’ambito del settore nautico/marittimo.

“Con queste prime assunzioni – afferma il Presidente dello SNIM Giuseppe Meo – prende consistenza un percorso che è stato elaborato e sviluppato grazie proprio al nostro Salone Nautico e soprattutto, alla disponibilità dell’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo ed alla lungimiranza del Presidente dell’ITS Logistica Puglia, Silvio Busico.

Abbiamo sempre immaginato lo SNIM, infatti, come un importante momento di confronto utile a fornire strumenti utili e concreti di orientamento per le famiglie e i ragazzi, soprattutto per i giovani in cerca di occupazione e soprattutto concrete opportunità lavorative per i nostri ragazzi e questo risultato ci riempie di orgoglio.

Brindisi, e più in generale la Puglia, possono ambire a rafforzare il proprio ruolo nell’ambito della nautica e del settore marittimo, con enormi vantaggi dal punto di vista economico ed occupazionale ed è con queste prospettive, nella scorsa edizione del Salone, che abbiamo avviato, sempre in città, un ulteriore importante percorso con un altro grande player del settore come il gruppo Ferretti, interessato, peraltro, dall’investimento su Taranto, con 25 ragazzi in formazione”.

Di grandi obiettivi nel campo della formazione nautica, naturalmente, si parlerà diffusamente anche nella prossima edizione del Salone Nautico di Puglia (Brindisi, 11/15 ottobre 2023), ovviamente con la qualificata presenza dell’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo e la fondamentale collaborazione della dirigente della sezione formazione Dott.ssa Monica Calzetta e della consigliera del Presidente Emiliano, Anna Cammalleri.

Focus sullo sviluppo del Network sulle professioni del Mare, siglato lo scorso anno, con le nuove importanti partnerships avviate con il gruppo Grimaldi e con il principale Consorzio in Italia per la Logistica Alis e soprattutto, con la rinnovata conferma, di questi giorni, della collaborazione con Fincantieri per l’avvio a ottobre di un nuovo percorso formativo sulla produzione e sulle manutenzioni di Yachts e di Navi: Yachts & Ship Manufacturing Specialist, per il quale sono già aperte le iscrizioni.