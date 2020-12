Una scossa di terremoto di magnitudo 5,1 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con epicentro in Albania, nel distretto di Shijak, a pochi Km da Durazzo e dalla capitale Tirana.

La scossa si è verificata alle 8.19, precisamente alle coordinate 41.50°N, 19.46°E e ad una profondità di soli 10 km

Il terremoto ha destato molta paura nel Paese delle Aquile e la gente si è riversata per strada.

La scossa stato avvertita in tutta la Puglia, specie nei piani superiori dei palazzi e, soprattutto nella provincia di Brindisi e nel capoluogo che in linea d’aria dista appena 160 Km dall’epicentro del sisma.

Segnalazioni sono giunte sui social network Facebook e Twitter ma, allo stato, non si segnala alcun danno a cose e persone.

Allo stato la protezione civile regionale ha ritenuto di non dover attivare alcuna procedura d’allerta.