Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 17.00, presso la Sala Studio della Biblioteca “A. De Leo”, il Forum informativo e partecipativo dedicato alla presentazione dei progetti di restauro e rifunzionalizzazione dei beni culturali di proprietà degli Enti Ecclesiastici, finanziati nell’ambito delle misure della Regione Puglia.

L’incontro nasce come momento pubblico di confronto e condivisione, con l’obiettivo di illustrare le proposte progettuali selezionate e avviare un dialogo con il territorio. Durante l’evento, infatti, saranno raccolte le adesioni e i partenariati di enti e associazioni interessati a prendere parte ai percorsi di valorizzazione dei beni coinvolti.

Ad aprire i lavori sarà l’ingegner Giorgio Rocco De Marinis, cui seguiranno gli interventi di:

Arch. Maria Formosi

Arch. Luisa Parisi

Dott.ssa Katiuscia Di Rocco

Le conclusioni saranno affidate a don Mario Gargiulo, Vicario per l’Area dei Servizi Generali.

Il forum rappresenta un’occasione concreta per mettere in rete istituzioni, professionisti e comunità locali, con l’obiettivo di restituire nuova funzione e centralità a luoghi di grande valore storico, culturale e sociale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.