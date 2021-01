12 mila biglietti, 62 attività commerciali coinvolte, 9 premi sorteggiati. Sono questi i numeri che testimoniano il successo della seconda edizione del concorso a premi “Fatti un regalo… compra a Francavilla” promosso dal Duc Città degli Imperiali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

“Sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti in questa seconda edizione della lotteria natalizia – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – 12 mila biglietti staccati si traducono in un volume importante di acquisti nella nostra Città che hanno portato un po’ di sollievo alle attività commerciali pesantemente colpite dall’emergenza sanitaria.”

L’estrazione dei biglietti vincenti si è svolta lo scorso 6 gennaio alla presenza dell’Assessore Magliola e del Sindaco Antonello Denuzzo. Ecco i biglietti fortunati:

1°premio TV 50 pollici – biglietto numero 7120;

2°premio tablet android – biglietto numero 10325;

3° premio Orologio da polso – biglietto numero 5127;

4° premio 2 camicie su misure – biglietto numero 14837;

5° premio Lampada da arredamento – biglietto numero 1233;

6° premio 5 libri a scelta – biglietto numero 11109;

7° premio Accappatoio Gabel – biglietto numero 2085;

8° premio Macchina del caffè De Longhi – biglietto numero 6208;

9° premio 10 libri per ragazzi – biglietto numero 40.

“Questa iniziativa è cresciuta grazie all’entusiasmo degli operatori commerciali francavillesi – prosegue l’Assessore Magliola – molti hanno voluto contribuire donando ulteriori premi rispetto a quelli originariamente in palio. Desidero esprimere un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno consentito il successo di “Fatti un regalo… compra a Francavilla” che certamente sarà riproposto anche l’anno prossimo.”

Si è conclusa anche l’altra iniziativa rivolta alle attività commerciali, “Addobba la tua vetrina”. Venerdì 8 gennaio la giuria ha decretato i vincitori di questa seconda edizione. Ad aggiudicarsi il premio da 250 euro messo in palio dall’Amministrazione Comunale sono state le vetrine di: Enoteca Enodei, Boutique Biancaneve, Centro Moto Nardelli, Profumeria Curto, Bar Fiamma e Mirage Home design.

“Anche in questo caso si è trattato di un successo – conclude l’Assessore – hanno aderito all’iniziativa ben 24 esercenti e il risultato finale è stato condiviso con la cittadinanza che ha espresso con un like su facebook la propria preferenza per gli allestimenti più belli.”

Le modalità di ritiro dei premi saranno rese note nei prossimi giorni.

