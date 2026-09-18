Domenica 20 settembre, a partire dalle ore 18, Francavilla Fontana ospiterà il Bike Pride, una parata in bicicletta lungo il percorso ciclopedonale della città. La partenza è fissata in viale Lilla.

L’iniziativa non sarà una semplice ciclopasseggiata, ma un modo per attraversare la città in bicicletta utilizzando tutti gli spazi disponibili, in un clima di festa e condivisione. Il corteo sarà accompagnato dalla musica e dagli artisti del Circo Teatro Viaggiante Pachamama.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le età.

L’appuntamento rientra nel programma della European Mobility Week 2026, la settimana europea dedicata alla mobilità sostenibile, nel corso della quale è stato presentato, lo scorso 17 settembre, il percorso di monitoraggio del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). L’iniziativa prevede la somministrazione di questionari alla cittadinanza, già disponibili sul sito istituzionale del Comune, e il coinvolgimento di scuole, famiglie, associazioni e attività commerciali del territorio.