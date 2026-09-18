Lunedì 21 settembre, alle ore 10.30, avrà luogo nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, la cerimonia commemorativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale” istituita con la legge del 13 gennaio 2025 n. 6 che ha riconosciuto, nell’art. 1 comma 1 il 20 settembre di ciascun anno tale giornata.
Nel corso della cerimonia saranno consegnate 27 “medaglie d’onore” (elenco allegato) conferite dal Signor Presidente della Repubblica a cittadini, militari e civili, che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, opponendosi con fermezza al richiamo della Repubblica Sociale italiana e al regime nazionalsocialista, affrontarono la dura esperienza della deportazione e dell’internamento nei campi di prigionia nazisti.
INSIGNITI – NOME COGNOME
1 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – FRANCESCO FANTASIA (BRINDISI)
2 AVIERE SCELTO – FERNANDO TITI (BRINDISI)
3 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – GAETANO BIASI (ORIA)
4 CARABINIERE – VINCENZO CALO’ (ORIA)
5 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – AMLETO CARONE (ORIA)
6 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – ANTONIO COZZETTO (ORIA)
7 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – FILIBERTO ERARIO (ORIA)
8 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – COSIMO FELLA (ORIA)
9 SOLDATO DELLA GUARDIA DI FINANZA – GIUSEPPE GROTTA (ORIA)
10 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – PASQUALE MARANGIA (ORIA)
11 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – BARSANOFIO MARSELLA (ORIA)
12 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – FRANCESCO MASSARO (ORIA)
13 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – MICHELE PATISSO (ORIA)
14 CARABINIERE – COSIMO PUTIGNANO (ORIA)
15 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO SALVATORE RENATO (ORIA)
16 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – GIUSEPPE SAVINO (ORIA)
17 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – COSIMO STRAMAGLIA (ORIA)
18 SOLDATO DEL ESERCITO ITALIANO – ARCANGELO CANIGLIA (ORIA)
19 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – MARIO FONTANINI (ORIA)
20 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO – FRANCESCO SANTOSTEFANO (ORIA)
21 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – MARCO CENTONZE (CELLINO S.M.)
22 CARABINIERE – LEONARDO STRADA (CEGLIE MESSAPICA)
23 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – GIACOMANTONIO MIULI (CISTERNINO)
24 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – GIUSEPPE ANGELETTI (SAN PIETRO VERNOTICO)
25 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – SANTO GIUSEPPE PIRO’ (TORCHIAROLO)
26 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – RAFFAELE RAMPINO (TORCHIAROLO)
27 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO – ANTONIO LEZZI (SAN PANCRAZIO SALENTINO)