Fare il punto sul nuovo quadro normativo, analizzare le sfide concrete della sperimentazione e tracciare le linee guida per una piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità: sono questi gli obiettivi del convegno “La riforma della disabilità: sperimentazione e attuazione” che si terrà il prossimo 22 settembre alle 17, nella sala convegni della direzione generale della Asl Brindisi.

L’evento riveste un’importanza strategica per il territorio e si inserisce come tappa inaugurale e di approfondimento verso il Brindisi Disability Pride, in programma il 25 settembre: una settimana interamente dedicata all’inclusione, all’accessibilità universale e alla valorizzazione della persona, promossa dalle realtà associative locali in stretta sinergia con le istituzioni sanitarie e amministrative.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del direttore generale della Asl Brindisi, Stefano Rossi, e del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a testimonianza del forte raccordo tra sanità e istituzioni locali su un tema di primaria rilevanza civile e sociale.

A moderare il tavolo sarà Giuseppina Scarano, garante dei diritti delle persone con disabilità dell’Amministrazione comunale di Brindisi.

Il confronto entrerà nel vivo grazie ai contributi di figure chiave dell’ambito sanitario, sociale, giuridico e politico: Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi; Ercole Saponaro, assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi; Lucrezia Morleo, presidente del Consorzio ATS BR4; Alessandro Nocco, esperto in management dei Servizi e delle Politiche di Welfare e referente socioculturale Puglia; Antonio Giampietro, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia; Isabella Lettori, consigliera della Regione Puglia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni del territorio, la Regione Puglia, la Asl Brindisi, il Comune di Brindisi, il Consiglio regionale della Puglia, l’Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità, con il supporto di realtà attive nella tutela dei diritti e nel volontariato quali Cittadinanzattiva e la Croce Rossa Italiana.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, agli operatori del settore sociosanitario, ai caregiver e agli organi di informazione.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI