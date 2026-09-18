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L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute – guidato dal direttore don Dario De Stefano e dal vicedirettore don Roberto Lonoce, coadiuvati dall’Equipe diocesana – ha reso noti i dettagli dei prossimi appuntamenti che si terranno presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria.

Il primo appuntamento si terrà sabato 19 settembre 2026, con inizio alle ore 19.00, nella chiesa di San Giovanni Paolo II del Santuario, per la Giornata del Volontario. L’incontro, rivolto a tutti i volontari delle realtà socio-sanitarie e caritativo-assistenziali sia parrocchiali che cittadine, sarà dedicato all’approfondimento sul tema “Il volontariato: un dono per le nostre comunità”. Interverrà il dott. Rino Spedicato, referente regionale FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore). Il programma prevederà un momento di preghiera, gli interventi dei partecipanti e una testimonianza conclusiva alle ore 20.30. A margine della serata verrà inoltrata ufficialmente la proposta del “Ministero della consolazione”.

L’iniziativa introdurrà la Giornata diocesana del malato, in calendario per sabato 26 settembre alle ore 19.00, ricorrendo la festa liturgica dei Santi Medici. La solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo Vincenzo. Durante la liturgia verrà riservata una benedizione speciale agli operatori sanitari (medici, infermieri e OSS) e alle persone inferme della comunità diocesana.

Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria