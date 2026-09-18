Si è svolta giovedì 17 settembre, nella Sala di rappresentanza del Comune di Fasano, la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale di Teatro “Di scena a Fasano” – VIII Premio Valerio Gentile, un appuntamento organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” dedicato alla scoperta del nuovo cartellone e delle proposte artistiche che animeranno la diciassettesima edizione.

Nel corso dell’incontro, nel quale sono intervenuti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli e il presidente del G.A.T. “Peppino Mancini” Fausto Savoia, il direttore artistico Mimmo Capozzi ha illustrato il programma articolato in otto appuntamenti, con spettacoli in concorso e fuori concorso, capaci di attraversare generi, linguaggi e temi differenti, alternando comicità, riflessione, memoria e confronto con la contemporaneità.

Ad aprire la rassegna, sabato 10 ottobre alle ore 21, sarà Dove eravamo rimasti di Pino Beato, con Ciro Scherma e Pino Beato, per la regia di Pino Beato – “Teatrando” di Napoli. Liberamente tratto da un libro di Alessandra Camassa, lo spettacolo affronta la vicenda umana e il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraverso una narrazione ambientata nel contesto stragista del 1992.

Il 17 ottobre sarà la volta de La regola dei terzi di Marco De Simone, con Enzo Tota e Marco De Simone, regia di Marcello Andria – “Compagnia dell’Eclissi” di Salerno. Il 24 ottobre, invece, andrà in scena Così parlò Giosuè di Davide Schio, con un ampio cast diretto dallo stesso autore per “Artisti Anonimi” di Sossano (VI): una pièce che intreccia ironia, riflessione e tragedia.

A chiudere il mese di ottobre, sabato 31, sarà 7 donne e un mistero di Robert Thomas, con sette interpreti e la regia di Francesco Vezza e Marco Ventura – “Compagnia dell’Anello” di Forlì (FC), una commedia ambientata in una villa isolata durante le festività natalizie, tra sospetti, segreti e situazioni grottesche.

Il mese di novembre proporrà altri quattro appuntamenti. Sabato 7 novembre sarà presentato Capitolo 2 – Cercando (ancora) la felicità di Neil Simon, con Danilo Vaccher, Edoardo Vassallo, Romina Pastorino e Mariorosaria Milito, per la regia di Danilo Vaccher – “Scenaperta” di Battipaglia (SA). Una commedia ambientata a Manhattan, che racconta le vicende sentimentali e familiari di George e Jennie.

Sabato 14 novembre spazio a Magazzino 18 – Memoria di un popolo dimenticato di Simone Cristicchi, con Diego Ciarloni e la partecipazione scenica, tecnica e musicale di Simona Paolella, per la regia di Diego Ciarloni – “CLAET APS” di Ancona. Il musical civile ripercorre la memoria dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende legate al Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, restituendo voce a una pagina dolorosa della storia italiana.

Il 21 novembre sarà la volta di Tale madre, tale figlia di Laura Forti, con Nadia Marsano e Rosalisa Di Micco, regia di Vincenzo Russo – “30Allora” di Casagiove (CE). Un racconto intimo e intenso sul rapporto tra madre e figlia, tra conflitti, fragilità, ricordi e riconciliazione.

La manifestazione si concluderà domenica 29 novembre alle ore 19 con la cerimonia di premiazione – in occasione della quale sarà sorteggiato tra tutti i possessori di abbonamento un buono spesa del valore di € 300,00, offerto da Cupertino Abbigliamento – e lo spettacolo fuori concorso La bisbetica addomesticata di Valentina Mustaro, con Antonio Carmando, Giuseppe Falivene, Enrico Gargiulo e Vincenzo Rossi, per la regia di Valentina Mustaro – “Teatro La Ribalta” di Salerno. Una rilettura della commedia shakespeariana che affronta, con ironia e sguardo contemporaneo, i temi del potere, dei ruoli e delle relazioni umane.

Particolare attenzione, come ormai consuetudine, è riservata anche al sistema dei riconoscimenti, pensato per valorizzare le diverse componenti della produzione teatrale e coinvolgere direttamente il pubblico e le nuove generazioni. Il festival assegnerà, con la Giuria tecnica, la Giuria della Stampa, la Giuria Giovani e la Giuria del Pubblico, i seguenti premi:

• Miglior spettacolo: premio + € 500,00

• Premio del Pubblico: premio + € 300,00.

• Premio Valerio Gentile – Giuria Giovani: premio + € 300,00

• Migliore regia: premio

• Miglior attore: premio + € 150,00

• Miglior attrice: premio + € 150,00

• Premio FITA: premio

• Premio della Stampa: premio

La dichiarazione del direttore artistico Mimmo Capozzi

«Presentare questo cartellone significa condividere con il pubblico un percorso fatto di storie, emozioni e linguaggi teatrali differenti. Abbiamo scelto spettacoli capaci di far sorridere, riflettere e interrogarsi, affidando al teatro il compito di raccontare tanto la memoria collettiva quanto le relazioni umane e le contraddizioni del nostro tempo. Il festival vuole essere un luogo di incontro tra compagnie, artisti e spettatori, nella convinzione che il teatro continui a rappresentare uno spazio prezioso di partecipazione e di crescita culturale per la nostra comunità».

La dichiarazione del presidente Fausto Savoia

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Fasano per il sostegno e la collaborazione, allo Studio Dentistico Rotunno, preziosa partnership che fin dalla prima edizione sostiene il festival attraverso il suo Fondo Cultura, e alle famiglie Gentile, Mancini, Romano e Lozupone, per la vicinanza e il prezioso contributo alla crescita della manifestazione, nonché ai dirigenti, docenti e studenti degli istituti scolastici da Vinci e Salvemini di Fasano.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti i soci e ai partner che, con il loro impegno e la loro partecipazione, rendono possibile la realizzazione di questo appuntamento. Il festival è il risultato di una comunità che crede nel valore della cultura, del teatro e della condivisione, e che continua a investire nella qualità e nella continuità di un progetto ormai parte integrante della vita culturale del nostro territorio».

Con questo programma, il festival si prepara dunque a vivere una nuova stagione di appuntamenti, offrendo al pubblico un’occasione di confronto con la scena teatrale contemporanea e con la ricchezza delle diverse sensibilità artistiche presenti nel panorama nazionale.

Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le modalità di partecipazione agli spettacoli, con diverse fasce di prezzo per gli abbonamenti e i biglietti singoli.

Abbonamenti 8 spettacoli

• Platea – Poltronissima: € 60,00

• Platea – Poltrona: € 50,00

• Platea – Poltrona: € 40,00

• Galleria – Poltrona: € 40,00

• Galleria – Poltrona: € 30,00 (Studenti under 23)

Biglietto singolo spettacolo

• Platea – Intero: € 12,00.

• Platea – Ridotto junior: € 7,00.

• Galleria – Intero: € 10,00.

• Galleria – Ridotto junior: € 5,00.

Prevendita abbonamenti

La prevendita si svolgerà, a partire da lunedì 21 settembre, presso la sede del G.A.T. “P. Mancini”, a Palazzo Pezzolla, in via Fogazzaro 4, Fasano, nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Per informazioni sono disponibili i numeri 329 4609836 e 348 0027873, oltre al sito ufficiale www.gruppoteatralemancini.eu.

UFFICIO STAMPA

“Di scena a Fasano”