Si riaccende la Magia del Natale con il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che ha preso ufficialmente il via sabato 7 dicembre con la tappa francavillese di Artisti di strada nei castelli, l’inaugurazione di “Presepi in vetrina” lungo via Roma e la pettolata della Proloco in Corso Umberto I.

“Le festività natalizie – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – sono un momento importante per la vita della comunità ed in particolare per i bambini. Abbiamo pensato ad un cartellone eterogeneo con attività che spaziano dall’animazione alla gastronomia per coinvolgere tutti in una grande festa popolare.”

“Il cartellone di eventi – prosegue l’Assessora allo Spettacolo Numa Ammaturo – è frutto del lavoro condiviso dagli assessorati allo spettacolo, alla cultura, ai servizi sociali e alle attività produttive. Abbiamo voluto riservare molte iniziative ai bambini, perché il Natale è soprattutto la loro festa. Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale.”

“Le festività – conclude l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – sono una occasione di crescita per le attività economiche che operano sul nostro territorio. L’obiettivo del cartellone è anche quello di supportare il loro lavoro.”

Il cartellone proseguirà martedì 10 dicembre alle 17.00 nel centro storico con “La magia del Natale nel cuore di Francavilla” a cura del Terzo Istituto Comprensivo, mentre, da mercoledì 11 dicembre, prenderà ufficialmente il via il contest “La vetrina più bella” con protagoniste le attività commerciali.

Da venerdì 13 a domenica 22 dicembre via Roma accoglierà i mercatini di Natale a cura di Art e Fest Puglia APS con i tesori enogastronomici, l’artigianato del territorio e gli eventi il Natale dei bambini (venerdì 13 dicembre), la parata di Natale (sabato 14 dicembre), giochi d’altri tempi (domenica 15 dicembre), concerto di Jazzabanna e degli zampognari (venerdì 20 dicembre), concerto della Birbantband (sabato 21 dicembre) e Magic (domenica 22 dicembre). Venerdì 13 dicembre alle 20.00 al Teatro Italia sarà di scena “Non solo gospel”, una iniziativa di Pandora-Idea. Da sabato 14 dicembre a martedì 7 gennaio tornerà la lotteria “Fatti un regalo – compra a Francavilla” che premierà coloro che sceglieranno le attività commerciali cittadine per gli acquisti natalizi. Da domenica 15 dicembre nel centro storico sarà aperta la casetta di Babbo Natale a cura della Proloco.

Da martedì 17 dicembre alle 19.30 tornerà al Teatro Italia la rassegna “Natale sociale” con gli spettacoli gratuiti rivolti ai bambini. Quest’anno saranno in scena “Storia di un uomo e della sua ombra” (martedì 17 dicembre), “Mio nonno e il mulo” (sabato 28 dicembre) e “La fabbrica del tempo” (2 gennaio).

Sabato 21 dicembre alle 18.00 appuntamento con la discesa dei babbi Natale sulla facciata di Castello Imperiali a cura di Edilizia Acrobatica e alle 19.00 con il presepe vivente presso l’Istituto del Sacro Cuore in via Cavour. Domenica 22 dicembre si comincerà nel centro storico con la carrozza di Babbo Natale, in contemporanea nella Parrocchia di San Lorenzo è in programma l’iniziativa “Santa Claus in the heart” e, dalle 19.00, al Teatro Imperiali l’inaugurazione della mostra del presepe “Sulle orme di Francesco” a cura del gruppo artistico “La magia del presepe”. Venerdì 27 dicembre arriverà per le vie del centro il trenino a cura dell’Isola che non c’è.

Domenica 29 dicembre appuntamento con “Presepi on the road”, l’iniziativa a cura dell’Auto Moto Club Città degli Imperiali. Martedì 31 dicembre dalle 23.00 in piazza Umberto I si brinderà al nuovo anno tutti insieme con il Capodanno in piazza.

Chiuderanno il cartellone domenica 5 gennaio alle 18.00 l’iniziativa del Circo della Farfalla “Arriva la befana” e la premiazione dei concorsi per la vetrina e il presepe più belli.

Comune di Francavilla Fontana