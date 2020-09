Operativo da oggi il drive in di Francavilla Fontana, nel parcheggio esterno dell’ospedale Camberlingo. La postazione si aggiunge a quelle già attive a Fasano e a Brindisi, all’ingresso dell’ospedale Perrino.

“Queste strutture – spiega il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – sono fondamentali per l’attività di screening del Dipartimento di prevenzione e permettono un prelievo rapido con una consegna del risultato in giornata”.

“Un operatore – aggiunge Stefano Termite, direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl – raccoglie i dati della persona che deve essere sottoposta a tampone e subito dopo un altro esegue il prelievo che verrà consegnato al laboratorio. Queste postazioni sono in grado di effettuare fino a 200 tamponi al giorno, nell’arco di quattro ore: al drive in del Perrino da fine agosto abbiamo quasi raggiunto quota 2mila. Per i soggetti che sono positivi o contatti di casi già individuati – conclude Termite – il prelievo viene eseguito a domicilio”.

Queste le modalità di prenotazione per i tamponi: la persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta informerà il Dipartimento di prevenzione.

È possibile, comunque, chiamare direttamente i numeri 3384640432 – 3381120340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17, o inviare una e-mail di richiesta a sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it.

