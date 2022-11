Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere fortemente voluta dal Questore della provincia di Brindisi Annino Gargano, anche all’esito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubbliche tenutesi presso la locale Prefettura e la sede comunale di Francavilla Fontana, sono stati disposti specifici servizi straordinari di controllo, anche di carattere amministrativo, in questo territorio, con l’impiego congiunto di personale della Questura e della Sezione Polizia Stradale, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e con la collaborazione di personale tecnico dell’Arpa Puglia, della ASL di Brindisi e della S.I.A.E.

Nelle ultime due settimane, particolare attenzione è stata rivolta proprio al comune di Francavilla Fontana, dove sono stati predisposti posti di controllo lungo le arterie principali e sulle vie di accesso alla città ed effettuate attività di controllo presso gli esercizi commerciali e i locali pubblici del centro.

Durante i servizi sono stati controllati circa 600 persone e 240 autoveicoli e si è proceduto a 4 contestazioni di violazioni al codice della strada. All’esito dei controlli presso una decina di locali ed esercizi commerciali sono state elevate 3 sanzioni amministrative per violazione della normativa di settore.

Le attività nel complesso effettuate hanno determinato, altresì, l’emissione di alcune misure di prevenzione personali adottate dal Questore di Brindisi, nello specifico un avviso orale per atti persecutori ed uno per reati predatori a carico di due francavillesi ed un foglio di via obbligatorio per truffa.