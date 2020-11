Nel prossimo fine settimana Francavilla Fontana tornerà al voto per definire i progetti che saranno realizzati nell’ambito del primo Bilancio Partecipato nella storia della Città degli Imperiali. La consultazione, esclusivamente in modalità telematica, si svolgerà dalle 0.01 di sabato 28 novembre alle 23.59 di domenica 29 novembre.

Potranno esprimere il proprio voto tutte le cittadine e i cittadini residenti a Francavilla Fontana che abbiano compiuto 16 anni d’età.

Il Bilancio Partecipato o partecipativo è uno strumento che promuove la partecipazione della cittadinanza alle politiche pubbliche locali. Sono state ben 23 le proposte giunte alla scadenza del bando pubblico promosso nelle scorse settimane. In tempi strettissimi gli Uffici comunali hanno vagliato ogni singolo progetto ed hanno ammesso alla fase successiva, quella della votazione diretta da parte della cittadinanza, 13 proposte.

“Francavilla Fontana si appresta a vivere due giornate di partecipazione democratica – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Con questa iniziativa riscontriamo esigenze concrete poiché provengono dalla cittadinanza e sono discusse e approvate dalla stessa. Si tratta di un inedito doppio processo democratico inclusivo che promuove le idee che nascono dalla comunità. Buon voto a tutti.”

Saranno realizzate le progettualità che otterranno il maggior numero di voti nella consultazione. Il budget complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale è 50 mila euro.

“Il 28 e il 29 novembre diventano da oggi una data storica per la nostra città che si confronta per la prima volta con un processo democratico che ha cambiato il volto di tanti Comuni – dichiara l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano – Auspico la più ampia partecipazione al voto perché ogni proposta sia sentita e vissuta dalla cittadinanza come propria. Ed ovviamente ringrazio ancora una volta coloro che si sono messi in gioco con i loro progetti ampliando la possibilità di scelta che, ricordo, coinvolgerà anche sedicenni e diciassettenni.”

La cittadinanza potrà esprimere sino a due preferenze tra le proposte elaborate da: Camminamenti Puglia APS, Asd Imperiali Atletica, Imperiali di Puglia, APS Petrolio Hub Ets, Nuovaria, Generazione72021, Lega Nazionale per la difesa del cane, Idea Young, Serena D’Angela, Giuseppe Leone, Circo della Farfalla, Armonie Odv e Francesco Galiano.

Per votare sarà sufficiente collegarsi al sito www.comune.francavillafontana.br.it e cliccare sul banner “Francavilla Partecipa” che condurrà l’utente direttamente alla piattaforma per esprimere il voto. Qui bisognerà registrarsi tramite mail e codice fiscale. Effettuato l’accesso si potrà esprimere sino a due preferenze.

Comune di Francavilla Fontana