Proseguono gli appuntamenti del cartellone la “Magia di Natale”.

Giovedì 4 gennaio dalle 18.30 torneranno nel centro storico cittadino gli artisti di Circo in Strada – Christmas Edition che regaleranno un’altra serata speciale a grandi a bambini con spettacoli di giocoleria, fachirismo ed equilibrismo.

Sabato 6 gennaio dalle 18.00 in via Roma, piazza Umberto I e piazza Dante arriverà la Befana che regalerà caramelle e sorprese alle bimbine e bambini. Ad accompagnarla in questa sua incursione tra le vie e le piazze cittadine ci saranno artisti di strada che si esibiranno in spettacoli di magia, equilibrismo, clowneria e giocoleria.

La “Magia di Natale” è a cura dell’Amministrazione Comunale.

Comune di Francavilla Fontana