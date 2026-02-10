Ancora una volta sul tetto d’Europa. Francesco Sergi conquista il suo secondo titolo europeo EKF a squadre con la Nazionale Italiana U21, regalando un’altra pagina memorabile allo sport italiano e alla città di Brindisi.

Il Campionato Europeo si è svolto a Limassol, Cipro, scenario di una competizione di altissimo livello tecnico. Il cammino degli azzurri è stato straordinario: in semifinale l’Italia ha superato la Spagna, una delle nazioni più quotate per il titolo, mentre in finale ha avuto la meglio sulla Francia, altra grande favorita della vigilia. Due vittorie di prestigio che confermano la forza e la compattezza del gruppo italiano.

Insieme a Sergi hanno contribuito al trionfo Vincenzo Pappalardo, Luigi Di Rubba e Luigi Matacchioni, formando una squadra affiatata e determinata, capace di affrontare con personalità ogni sfida.

Determinante il lavoro svolto quotidianamente alla Metropolitan Karate Brindisi, dove Francesco si allena sotto la guida dei Maestri Francesco Zonno, Stea Samuel e Danilo Spagnolo, che hanno accompagnato l’atleta in un percorso di crescita costante fino alla consacrazione europea.

Un grande applauso va anche al tecnico della Nazionale Italiana, Fulvio Sole, e al Direttore Tecnico azzurro, che hanno lavorato duramente per costruire un gruppo competitivo e vincente, curando ogni dettaglio tecnico e mentale per arrivare pronti all’appuntamento continentale.

Il secondo titolo europeo rappresenta una conferma del valore di Francesco Sergi e della solidità della Nazionale Italiana U21. Un successo che nasce dal sacrificio, dalla programmazione e da un grande lavoro di squadra.