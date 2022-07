Nuove nomine per il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi, riunitosi nei giorni scorsi per definire il nuovo percorso e la nuova programmazione del Partito di Giorgia Meloni nel brindisino in vista dei prossimi appuntamenti politici. Alla presenza dell’on. Marcello Gemmato, coordinatore regionale pugliese di FdI, il coordinatore provinciale Luigi Caroli ha nominato i componenti del nuovo coordinamento, composto anche da sindaci della provincia, consiglieri provinciali, capigruppo, componenti della direzione nazionale e dell’assemblea nazionale, e rappresentativo di tutto il territorio provinciale.

Di seguito l’elenco completo del nuovo organigramma.

CAROLI LUIGI Coordinatore

FIERA FRANCESCO FASANO

CONTINELLI CHRISTIAN OSTUNI

BAGNULO GIUSEPPE OSTUNI

RICCI NICOLA CEGLIE M.CA

ARGENTIERO GIOVANNI CEGLIE M.CA

DI PRESA LUCA CEGLIE M.CA

GUADALUPI ITALO BRINDISI

BARELLA ANTONIO CAROVIGNO

ZIZZA GIOVANNI CAROVIGNO

SAPONARO MARIO CISTERNINO

IAIA MICHELE FRANCAVILLA F.

CAMARDA ANTONIO FRANCAVILLA F.

DI PUNZIO GIOVANNI FRANCAVILLA F.

PIGNATELLI ENRICO ORIA

SUMMA FRANCESCO LATIANO

ALIBRANDO GIANFRANCO MESAGNE

POLITO RUGGERO SAN PIETRO V.

APRUZZESE SALVATORE SAN MICHELE S.

PEZZUTO EMANUELE CELLINO S.M.

FIORE SALVATORE S. PANCRAZIO

MIGLIETTA ANTONIO TORCHIAROLO

CAVALIERE LUCIANO DIR. NAZ. + CONS. PROV.LE San Vito dei N.

MAGLI ALBERTO ASSEMBLEA NAZIONALE San Vito dei N.

MEVOLI CESARE ASSEMBLEA NAZIONALE Brindisi

NEGLIA GRAZIA ASSEMBLEA NAZIONALE Fasano

SACCOMANNO MICHELE ASSEMBLEA NAZIONALE Torre S.S.

CONTE FRANCESCANTONIO CONSIGLIERE PROVINCIALE Oria

OGGIANO MASSIMILIANO CONSIGLIERE PROVINCIALE Brindisi

Senza diritto di voto

PALMISANO ANGELO SINDACO CEGLIE M.CA

SANTORO PIETRO CAPOGRUPPO CEGLIE M.CA

FERRERI ANNA CAPOGRUPPO FRANCAVILLA F.