Sabato 22 Giugno (inizio ore 21,00), la Fresh Family Academy, con la direzione artistica di Silvia Bevilacqua, torna in scena a Brindisi presso la Scalinata Virgilio in Viale regina Margherita per il “Freshow 9.0 – if you can dream it, you can do it”.

Si tratta di uno spettacolo di danza Hip Hop che porta lo spettatore a riflettere su come la vita ci mette al mondo pieni di sogni e grosse ambizioni e su quanto davvero dipenda da noi il nostro futuro.

Il Freshow 9.0 non è solo uno spettacolo di danza, ma un potente messaggio di speranza e determinazione, un invito a credere in se stessi e a lottare per i propri sogni, qualunque essi siano.

La Fresh Family Academy come ogni anno regala uno spettacolo gratuito per tutto il pubblico Brindisino che a sua volta restituisce con tanto amore e partecipazione una serata ricca di emozioni.

Le musiche coinvolgenti e le coreografie di Silvia Bevilacqua con tutto il corpo docenti della scuola (Moreno Guadalupi, Valeria Bevilacqua, Alessio Di Castri, Deborah Convertino e Alessia Potente), mostrano al pubblico tutti i corsi attivi alla “Fresh” come Hip Hop, House, Waacking, Locking, Popping, Vogue, Afro, Dancehall, Modern Jazz ed Experimental. Siete tutti invitati a celebrare con noi la chiusura di quest’anno accademico.

Fresh Family Academy