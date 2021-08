I Carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In particolare, l’uomo, alla guida della sua autovettura nel centro abitato, si è sottratto a un controllo della circolazione stradale, dandosi a precipitosa fuga per le vie limitrofe ponendo in essere manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità. Riconosciuto e inseguito dai militari operanti, ha terminato la fuga dopo circa 5 km, abbandonando il veicolo e proseguendo a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le tracce. La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire nell’abitacolo 6 utensili idonei allo scasso, sottoposti a sequestro. Il veicolo, privo di assicurazione, è stato posto in sequestro ai fini della confisca.